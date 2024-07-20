الفصائل الفلسطينية تفجر فتحة نفق فى قوات إسرائيلية بحى السلطان غرب رفح

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت الفصائل الفلسطينية، إنها قتلت وأصابت عددا من القوات الإسرائيلي في مدينة رفح، كاشفة عن إيقاع "قوة إسرائيلية راجلة بين قتيل وجريح بتفجير فتحة نفق في حي تل السلطان غرب رفح".

كما أعلنت الفصائل، قصف موقع ناحل عوز بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

من جانبها قالت حركة حماس إن استمرار حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني في كل أنحاء قطاع غزة، وارتقاء عشرات الشهداء خلال 24 ساعة الماضية، معظمهم من الأطفال والنساء، هو رد إسرائيل العملي على محكمة العدل الدولية.

وأكد بيان للحركة أن الأمم المتحدة مطالبة بالتحرك فورا لوقف مسلسل الإرهاب والإجرام الإسرائيلي المدعوم مباشرة من الإدارة الأميركية