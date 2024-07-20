العثور على 3 جثث لإرهابيين فى موقع ضربة جوية نفذت فى جبال حمرين شمالى العراق

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أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقية، العثور على 3 جثث لإرهابيين فى موقع ضربة جوية نفذت فى جبال حمرين، على الحدود الفاصلة بين قيادتى عمليات كركوك وصلاح الدين، شمالى العراق.

وقالت الخلية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)-: إن الضربة الجوية، التى نفذت بواسطة طائرات "إف 16"، جاءت بتنسيق عالى المستوى بين جهاز مكافحة الإرهاب وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة.



وأضافت أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب (فوج كركوك) وبتنسيق وإسناد فنى استطلاعى من خلية الاستهداف لقيادة العمليات المشتركة شرعت بتفتيش مكان الضربة وعثرت على 3 جثث لإرهابيين.



وأشارت الخلية إلى أن القوة استولت على أسلحة خفيفة واعتدة وحزامين ناسفين، فضلاً عن العثور على عدد من الأسلحة المدمرة والمعدات وأجهزة اتصال ومواد لوجستية مختلفة.