اليوم السابع
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الحكم على بلوجر بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة نشر الفسق والفجور

السبت، 20 يوليو 2024 03:06 م
الحكم على بلوجر بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة نشر الفسق والفجور المحكمة الاقتصادية - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة البلوجر "ن.ط" بتهمة نشر الفسق والفجور، بالحبس سنة، وغرامة 100 ألف جنيه.

وقررت نيابة الهرم إحالة البلوجر "ن. ط" إلى المحاكمة، ووجهت لها تهم نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة ومشاهد إباحية تبثها المتهمة عبر حسابها الشخصي من أجل جمع الأرباح.

وبدأت الواقعة بضبط البلوجر "ن.ط" في الجيزة لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدة) بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق "التيك توك" بهدف تحقيق نسب مشاهدة بغرض الشهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، وبحوزتها "هاتف محمول" وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







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