البحث عن جثة لاعب تجديف انقلب قاربه فى نهر النيل بالزمالك

عبدالرحمن سيد

يكثف رجال الإنقاذ النهرى من جهودهم لانتشال جثة لاعب تجديف، عقب انقلاب قارب واختفاء اللاعب الذي كان على متنه فى نهر النيل بمنطقة الزمالك.



وكان الاتحاد المصرى للكنوى والكياك أصدر بيانا حول الواقعة بأنه اليوم السبت تم إبلاغنا من الأستاذ / سامح عبد العزيز نائب المدير التنفيذي لنادى الكهرباء الرياضي عن وقوع حادث انقلاب قارب كانوى باللاعب / محمد عمرو مصطفى مواليد ۲۰۰۷/۱/۲۸ لاعب نادى الكهرباء الرياضي، ورقم قيده بالاتحاد ۲۱۷۹ وذلك أثناء التدريب بالنادى وتحت إشراف الجهاز الفني بالنادي أمام النادي الكائن بشارع أبو الفدا بالزمالك، مما ترتب عليه فقد اللاعب المذكور إلى الآن وتم العثور على القارب والمجداف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار البحث عن اللاعب من قبل السلطات المختصة.

علما بأن الاتحاد يقوم بشكل دوري بالتعميم على جميع الهيئات التابعة له بكافة الأكواد الخاصة بالإجراءات الطبية والأمن والسلامة الخاصة بالتدريبات والمنافسات وسلامة اللاعبين على أن يتم تطبيق تلك الأكواد بشكل مشدد تحت إشراف الهيئة وعلى مسئوليتها؛ وسيتم إصدار بيانات أخرى حول كافة التطورات والمستجدات.