"الإعلامى الاستراتيجى.. الشركة المتحدة نموذجا".. ندوة بمكتبة الإسكندرية غدا

الإسكندرية - جاكلين منير

يستضيف البرنامج الثقافى لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب فى النسخة التاسعة عشر، عدد من الندوات الهامة حول مستقبل الصحافة والإعلام فى مصر، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

ويتضمن البرنامج الثقافى هذا العام محورا خاصا بالإعلام والصحافة، حيث يستضيف المعرض مجموعة من الندوات المهمة، أبرزها ندوة "الإعلامي الاستراتيجي.. الشركة المتحدة نموذجاً" يتحدث فيها كلا من عمرو الفقي الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامي أحمد الطاهري، والإعلامي محمد الباز، والإعلامي أحمد فايق، ويقدم أيضا برنامجا عن "الإعلام والوعي الصحي"، يتحدث فيها أحمد رشاد وشريف مدكور، والدكتور أحمد مرسي، وتقدمه رنا عرفة، وعن الإعلام الرياضي تستضيف الصحفية أميرة فتحي، الإعلامي إبراهيم فايق في حوار مفتوح.

يأتى ذلك فيما تستمر فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب، ويضم المعرض هذا العام 75 دار نشر مصرية وعربية، كما خُصص جناحًا للطفل يضم أكتر من عشر دور نشر متخصصة في كتب الأطفال، وخُصص كذلك جناحًا لسور الأزبكية؛ والذي تعرض فيه الكتب القديمة والنادرة.



ويُقام على هامش المعرض برنامجا ثقافيا متكاملا يقدم وجبة ثقافية دسمة تشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات تتجاوز المئة فعالية بين الندوات والمحاضرات، وورش العمل، والمؤتمرات، وتتنوع في محاورها بين: التاريخ والأدب، والذكاء الاصطناعي والصناعات الإبداعية، والدراما المصرية، والكتابة بكل فنونها، والإعلام، والشباب، والمرأة، والطفل، والعلاقات المصرية الثقافية، والنشر.

كما يركز البرنامج الثقافي هذا العام على عدد من المحاور وهي: الدراما المصرية، مصر بين التاريخ وبين الأدب، الذكاء الاصطناعي والمحتويات الإبداعية الصناعية، وجوائز ومبدعون، العلاقات المصرية الثقافية، ولقاءات مع شخصيات بارزة.