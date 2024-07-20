اعرف كيفية التقديم لكلية الشرطة فى 10 خطوات.. إنفو جراف

كتب ـ محمود عبد الراضي

ينشر اليوم السابع إنفو جرافا يوضح للطلاب كيفية التقديم بكلية الشرطة حيث أعلنت وزارة الداخلية بدء التقديم للحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية للعام الماضي من غد حتى 15 اغسطس، بينما يبدأ التقديم للحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية لهذا العام من أول أغسطس حتى 29 من نفس الشهر، ويكون التقديم ومتابعة النتائج أون لاين، ويشترط على طلاب الثانوية حصولهم على 65 % والجامعات على تقدير جيد عدا حقوق مقبول، ولأول مرة يتم تحويل وثيقة التعارف للطلاب أون لاين بدلا من الكتابة اليدوية.



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