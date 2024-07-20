اعرف التخصصات الجامعية المطلوبة للتقديم لكلية الشرطة

كتب محمود عبد الراضي

ينشر اليوم السابع التخصصات الجامعية المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة حيث أعلنت وزارة الداخلية عن التقديم لكلية الشرطة حيث يتم بدء التقديم للحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية للعام الماضي من غدا حتى 15 اغسطس، بينما بدء التقديم للحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية لهذا العام من أول اغسطس حتى 29 من نفس الشهر ويكون التقديم ومتابعة النتائج أون لاين، ويشترط على طلاب الثانوية حصولهم على 65% والجامعات على تقدير جيد عدا حقوق مقبول، ولأول مرة يتم تحويل وثيقة التعارف للطلاب أون لاين بدلا من الكتابة اليدوية.



التخصصات الجامعية المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة (1)



التخصصات الجامعية المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة (2)



التخصصات الجامعية المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة (3)