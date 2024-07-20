اعترافات 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى مصر القديمة بعمق 8 أمتار

كتب سليم على

أدلى 3 أشخاص باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق فى القاهرة، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى التنقيب عن الآثار لتحقيق مكاسب غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة أحد الأشخاص استعان بآخرين للتنقيب عن الآثار بمنزله، وبالفعل تقابلوا فى منزله محل الواقعة أكثر من مرة ووضعا خطة للتنقيب عن الآثار داخل المنزل دون أن يشعر سكان العقارات المجاورة بأعمال الحفر.



وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أنه بالانتقال والفحص تم ضبط مالك المنزل وبصحبته شخصين آخرين حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل المنزل محل الواقعة وعثر على حفرة دائرية بإحدى الغرف بعمق 8 أمتار تقريبًا - الأدوات المستخدمة فـى الحفر، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة.



وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار.