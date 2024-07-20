استمرار توريد القمح للصوامع والشون بالشرقية وارتفاع المخزون لـ592 ألف طن

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة، لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

أوضح المحافظ أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 592704 أطنان و498 كيلو قمح إلي مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

أشار محافظ الشرقية إلي أنه يتم وزن كميات القمح التي سيتم نقلها واستخراج كشف وزن (كارتة الميزان) بمعرفة عضو جمعية القبانية وأمين شونة نقطة التجميع ومندوب عن الجهة المسوقة التي سيتم النقل إليها وفي وجود أعضاء اللجنة المشكله.

أضاف المحافظ إنه يتم تحرير إذن خروج بوابة( نقل) للكميات التي يتم نقلها محدداً به (رقم السيارة - إسم السائق - وزن الكمية المنقولة - درجة النظافة - اسم مركز التجميع والجهة التابع لها - إسم الموقع التخزيني المنقول إليه والجهة التابعة لها).