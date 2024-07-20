اليوم السابع
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السبت، 20 يوليو 2024 11:31 م
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ارتفاع واردات الولايات المتحدة من النفط لتصل إلى 6.8 مليون برميل يوميا

السبت، 20 يوليو 2024 11:00 م
ارتفاع واردات الولايات المتحدة من النفط لتصل إلى 6.8 مليون برميل يوميا ارشيفية ـ ناقلة نغط
كتبت - مروة الغول

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ارتفعت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال شهر مايو 2024 بنسبة %4.1 لتصل إلى نحو 6.8 مليون برميل يوميا، كما ارتفعت صادراتها من النفط الخام بنسبة 6.4%لتبلغ حوالي 4.4 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية.

وأضاف التقرير الصادر عن  منظمة  الأقطار العربية  المصدرة و "أوابك "،انخفاض واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال شهر مايو 2024 بنسبة 3.3% لتصل إلى حوالي 2 مليون برميل يوميا، كما انخفضت صادراتها من المنتجات النفطية بنسبة 4.2% لتبلغ حوالي 6.4 مليون برميل يوميا.







النفط

نفط

النفط الخام




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