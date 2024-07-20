إقبال كبير على فعاليات البرنامج الصيفى للأطفال بمساجد شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت مساجد شمال سيناء إقبالاً ملحوظًا من الأطفال على المشاركة في فعاليات البرنامج الصيفي الذي تنظمه مديرية الأوقاف بالمحافظة.

وأوضح الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، أن هذه الفعاليات تأتي في إطار جهود وزارة الأوقاف للاهتمام بالنشء وبناء وعي الطفل بطريقة سليمة ومتوازنة.

وأشار الشيخ مرزوق إلى أن "البرنامج الصيفي للطفل" يواصل فعالياته بنجاح في مساجد شمال سيناء على مستوى جميع مراكز المحافظة، حيث يشارك فيه نخبة من العلماء وأئمة المساجد. يعقد البرنامج يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع بعد صلاة العصر، ويستمر حتى منتصف سبتمبر 2024.

تتضمن الفعاليات برامج تثقيفية حول القرآن الكريم وتفسيره، والحديث النبوي الشريف والفهم المقاصدي له، بالإضافة إلى الأنشطة التربوية والاجتماعية التي تهدف إلى حماية الأطفال من الفكر المتطرف وتحصينهم من الأفكار الهدامة.

وأشاد الشيخ مرزوق بالإقبال غير المسبوق من الأطفال على البرنامج الصيفي، مشيرًا إلى أن جهود وزارة الأوقاف في هذا الصدد ملموسة، وأن الأطفال هم مستقبل مصر المشرق.

من جانبهم، أكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج الصيفي في مساجد شمال سيناء يمثل مصدر تربية وتثقيف موثوق به، حيث يتعلم الأطفال القيم والأخلاق النبيلة، مما يعزز الصلة الروحية بالمسجد. وأوضحوا أن البرنامج يسهم في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى الأطفال، وينمي مدارك الفهم والتفاعل والمشاركة في القضايا المجتمعية والوطنية، كما يصقل مواهبهم الواعدة ويستثمر طاقاتهم، مما يسهم بشكل كبير في تنمية إبداعاتهم.



بالإضافة إلى الجلسات التعليمية والتثقيفية، يتضمن البرنامج أنشطة ترفيهية ورياضية تهدف إلى تنمية المهارات الجسدية والنفسية للأطفال. وتُنفذ هذه الأنشطة تحت إشراف مدربين متخصصين لضمان سلامة الأطفال وتقديم تجربة تعليمية متكاملة.



تأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير بيئة تعليمية متكاملة تساهم في بناء جيل واعٍ ومثقف قادر على مواجهة تحديات المستقبل، مما يعزز دور المساجد كمراكز إشعاع ديني وثقافي واجتماعي في المجتمع.