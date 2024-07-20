إجابات امتحان الديناميكا 2024 لطلاب الثانوية العامة.. راجع واحسب درجاتك

كتبت - مرام محمد

أدى طلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات)، اليوم السبت الموافق 20 يوليو 2024، امتحان مادة الديناميكا، أحد فروع مادة الرياضيات التطبيقية، وذلك في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة 2024.

وتضمن امتحان مادة الديناميكا 20 سؤالًا، منها 18 سؤالا اختيار من متعدد وسؤالين مقالى، إذ أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الأسئلة المقالية بامتحان مادة الديناميكا سؤالان كل سؤال بدرجتين، كما أن عدد أسئلة الاختيار من متعدد 10 جزئيات بدرجة واحدة و8 أسئلة بدرجتين.

وأوضحت الوزارة أن العدد الكلي لأسئلة امتحان مادة الديناميكا: مقالي 2 وموضوعي 18 بإجمالي 20 سؤالا، كما أن الدرجة الكلية لمادة الديناميكا للثانوية العامة: 4 للمقالي و26 للموضوعي بإجمالي 30 درجة، وأن الزمن المخصص للإجابة عن أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة ساعتين.

ويستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية إجابات أسئلة امتحان مادة الديناميكا، وذلك من إعداد محمد غبور، أستاذ الرياضيات.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم أوضحت أن درجات الطالب فى مادة الاستاتيكا مكملة للدرجات فى مادة الديناميكا، مشيرة إلى أنه إذا حصل على الدرجة النهائية في أحد فروع مادة الرياضيات التطبيقية وتغيب عن الفرع الآخر يكون الطالب ناجحًا في هذه المادة، حيث أن نجاحه بالدرجة النهائية في ذات الفرع يؤدى إلى نجاحه في المادة بالنهاية الصغرى وفي حالة عدم حصول الطالب على النهاية الصغرى في المادة يعتبر الطالب راسبًا في هذه المادة ويؤدى الامتحان في الفرعين معًا.