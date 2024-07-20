أكسيوس: إجراءات أمنية مشددة فى الكونجرس استعدادًا لخطاب نتنياهو

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سلط موقع "أكسيوس" الأمريكى الضوء على تشديد الإجراءات الأمنية فى مبنى الكابيتول استعدادًا لخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس هذا الأسبوع، مع توقعات بتظاهرات كثيفة مؤيدة للفلسطينيين.



وأعلنت شرطة الكابيتول الأمريكية، أمس الجمعة، تكثيف القوات وتشديد الإجراءات الأمنية فى مبنى الكابيتول استعدادًا لخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس الأسبوع المقبل.



وذكر الموقع فى تقرير أنه من المتوقع أن يواجه نتنياهو احتجاجات واسعة من التظاهرات العامة وبين أعضاء الكونجرس أيضا، مع تعهد بعض النواب الأمريكيين بمقاطعة الخطاب.



وأعلنت الحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين فى بيان أن عشرات الآلاف من الأشخاص من جميع أنحاء الولايات المتحدة سيجتمعون داخل مبنى الكابيتول، الأربعاء المقبل، للمطالبة بـ"اعتقال نتنياهو".



وبحسب بيان شرطة الكابيتول، تتضمن خطة التأمين "إضافة المزيد من الضباط بما فى ذلك من قوات من عدة وكالات خارجية للتأكد من أن لدينا موارد كافية لفرقنا"، مشيرة إلى أنه من المتوقع "ظهور عدد كبير من المتظاهرين".



وأكدت شرطة الكابيتول على احترامها لحقوق الجميع وفقا للتعديل الأول فى الدستور الأمريكي، مشددة فى الوقت نفسه على أن جميع المظاهرات يجب أن تتم بشكل سلمى وقانوني.



وأشار "أكسيوس" إلى أن الإجراءات الأمنية المشددة تتضمن إنشاء "سياج مضاد للتوسع" حول مبنى الكابيتول، على غرار تأمين خطاب الاتحاد الذى ألقاه الرئيس الأمريكى جو بايدن هذا العام، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الأمنية عند نقاط وصول السيارات والمشاة وإغلاق الطرق.



وأضاف الموقع أنه فى إشعار للنواب الأمريكيين وموظفى الكونجرس، تم تشجيعهم على التنقل بين مكاتب مجلس النواب ومبنى الكابيتول عبر الأنفاق تحت الأرض بدلاً من الصعود والخروج من المبنى.



نوه الموقع الأمريكى عن أن رئيس مجلس النواب مايك جونسون رفع من حدة التوتر المرتقب، بعد إعلانه عن خطط لإضافة رقابة إضافية داخل قاعات الكونجرس، وذلك ردا على دعوات بعض النواب الديمقراطيين بمقاطعة خطاب نتنياهو.



وحذر جونسون أنه إذا "خرج الديمقراطيون عن السيطرة" عن طريق الاحتجاج داخل الكونجرس أو تعطيل الخطاب، "سنقوم باعتقال الأشخاص إذا اضطررنا للقيام بذلك".