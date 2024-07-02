3250 طالبا وطالبة بأزهر الأقصر يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

الأقصر – أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، رصد خلاله أجواء ماراثون الثانوية الأزهرية وتوجه الطلاب إلى اللجان، حيث يؤدي 3250 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة 3 ساعات داخل 15 لجنة حول المحافظة مخصصة لطلبة وطالبات الشعبة الأدبى.

وتوافد الطلبة قبل موعد بدء الامتحان في التاسعة صباحاً، برفقة أولياء أمورهم الذين يقومون بتوصيل عدد من الفتيات إلى اللجان في الصباح الباكر لتأدية امتحانات نهاية العام، حيث يؤدي طلبة الثانوية الأزهرية بمحافظة الأقصر، امتحانات نهاية العام الدراسى 2023/2024 داخل 25 لجنة على مستوى المنطقة، منها عدد 10 لجان للقسم العلمي وعدد 15 لجنة للقسم الأدبي، وتضم الشعبية العلمية لطلبة الأزهر عدد 2360 طالب وطالبة، كما يؤدي عدد 3250 طالباً وطالبة الامتحانات بالشعبة الأدبي.

وكان قد تابع الدكتور أحمد شرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، والدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الازهرية، بجولات مكثفة خلال الفترة الماضية لتفقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، ورافقهم خلال الجولات الدكتور محمد القزاز أمين المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تفقدوا الإمتحانات في لجان بنين وفتيات الأقصر الثانوي بمنطقة الأقصر الأزهرية، وذلك للإطمئنان على سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وبتكليف من فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد الدكتور خليفة محمد ابراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، على ضرورة التحقق من الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجان، وكذلك تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالامتحانات داخل اللجان، والتشديد عليها، بما يساهم في الحفاظ على سير أعمال الإمتحانات، مع توفير كافة الأجواء المناسبة التى تصب فى مصلحة الطالب، كما سيتم متابعة سير أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات المعدة لذلك بالمنطقة.