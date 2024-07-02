116 قتيلا و150 مصابا فى حادث تدافع بولاية براديش فى الهند.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث التدافع في ولاية "أوتار براديش" إلى أكثر مم 116 قتيلا على الأقل، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 150 آخرين.

وقال شبكة "إندى إكسبرس"، إن نقلا عن ضابط شرطة: "كان هناك تواجد لما لا يقل عن 15 ألف شخص في ساتسانغ في سيكاندرا راو اليوم. لا نعرف السبب الدقيق للتدافع ولكن أغلب الوفيات كانت نتيجة الاختناق".

وقال راجيش كومار، كبير مفتشي الشرطة في إيتاه: "لقد استنفدت كلية الطب طاقتها لاستيعاب المرضى، وطلبنا من المستشفيات الخاصة توفير أسرة لضحايا التدافع. إن إجراءات الإغاثة والإنقاذ جارية على قدم وساق".



من جانبها، ذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أن التدافع وقع خلال تجمع ديني بإحدى قرى مدينة "هاثراس" بسبب التكدس والزحام الشديد، مضيفة أن رئيس وزراء البلاد ناريندرا مودي ورئيسة البلاد دروبادي مورمو أعربا عن تعازيهما لأسر القتلى، ووجها بضرورة تقديم المساعدات اللازمة لحكومة الولاية.



وأمر رئيس وزراء الولاية يوجي أديتياناث بفتح تحقيق في الحادث، وتقديم جهود الإغاثة والإنقاذ اللازمة، وتقديم الرعاية والعلاج للمصابين.. كما أمرت السلطات بتقديم تعويضات مالية للمصابين وأسر القتلى.



مستشفيات الهند



نقل المصابين في الهند



بكاء أهالي الضحايا