11مشروعا باستثمارات 15.6 مليار دولار نتيجة جولات المنطقة الاقتصادية فى البريكس

كتب ـ مدحت عادل

تعد الجولات الترويجية التي قامت بها المنطقة الاقتصادية عاملا رئيسيا في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة من خلال القطاعات الصناعية المستهدفة.

وفى هذا الإطار شهدت المنطقة الاقتصادية أجندة حافلة بجولات تهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية والحوافز المتوافرة أمام الاستثمار المحلى والأجنبي، كان أبرزها جولات ترويجية لعدد من دول مجموعة البريكس، حيث شهد عام 2023 زيارتين ترويجيتين لدولة الصين أسفرت الأولى عن اتفاقيات لمشروعات صناعية بقيمة 698 مليون دولار.

وأسفرت الجولة الترويجية الثانية التي تمت بالتزامن مع قمة الحزام والطريق عن 11 مشروعاً، بحجم استثمارات 15.6 مليار دولار، ومن المخطط أن تقام على مساحة 4.9 مليون متر مربع، وتتيح نحو 9 آلاف فرصة عمل، هذا بالإضافة إلى الجولة الترويجية لدولة الهند التي تم فيها عقد 24 اجتماع مع مختلف الشركات الهندية بمدينتي دلهي ومومباي للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة.

وشاركت الهيئة خلال يونيو 2024 في الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد NDB بمصر ، والذي يعد الذراع الاقتصادية لدول المجموعة، كما استضافت المنطقة الاقتصادية وفد البنك برئاسة ديلما روسيف رئيسة البنك ورئيسة دولة البرازيل السابقة، فضلاً عن الجولات الترويجية التي قامت بها الهيئة وشملت العديد من الدول الآسيوية والأوروبية لفتح آفاق التعاون، كما شاركت الهيئة في 2023 في قمة مؤتمر المناخ COP28 بالتزامن مع إطلاق الحملة الترويجية بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تضمنت لقاءات بعدد من الشركات العالمية لبحث التعاون في مجال إنتاج الوقود الأخضر، بالإضافة إلى المشاركة في القمة والمعرض العالمي للهيدروجين بهولندا، والمشاركة بفعاليات منتدى الأعمال المصري الهولندي خلال مايو 2024.