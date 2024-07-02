‎الحجر الزراعى: فتح الأسواق الخارجية أمام الصادرات قد يستغرق سنوات

كتبت أسماء نصار

‎قال الدكتور سعد موسى رئيس الحجر الزراعي بـ وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن فتح الأسواق الجديدة للصادرات يتطلب جهداً كبيراً قد يستغرق احياناً عدة سنوات، حيث يتم اعداد ملف فني متكامل عن المنتج المزمع تصديره الى الخارج، وارسال الملف الفني للمحصول المزمع تصديره عبر قنوات الاتصال الرسمية لسلطات الحجر الزراعي بالدول المستوردة لدراسته.

‎أضاف موسى فى تصريحات خاصة ل " اليوم السابع" أنه يتم التنسيق مع خبراء الحجر الزراعي بالدول المستوردة، لاطلاعهم على نظام الصحة النباتية ومنظومة التكويد والتتبع المطبقة لدى مصر، وقيام سلطات الحجر الزراعي بالدول المستورد بموافاتنا باشتراطات الصحة النباتية للمنتج المراد فتح السوق له، و يتم فتح السوق رسمياً بعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية الواردة من الدولة المستوردة.

الجدير بالذكر أن صادرات مصر الزراعية شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، بالإضافة إلى فائض في التصدير الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي .

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية تجاوزت 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الان بزيادة 220 ألف طن عن العام الماضي بقيمة تبلغ حوالي 2.8 مليار دولار بزيادة قدرها 589 مليون و 140 الف و 405 دولار عن نفس الفترة من العام الماضي .

