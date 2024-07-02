هل التغيير الوزارى فى الأشخاص أم السياسات العامة للحكومة؟ إنفوجراف

يشمل التغيير الوزارى تغييرا على مستوى الأشخاص الذين لم يكونوا على قدر تطلعات المواطنين، ويشمل كذلك تغييرا على مستوى السياسات العامة للحكومة، بالنظر إلى مجموعة من الاعتبارات:

آلية عمل الحكومة الجديدة إعادة لترتيب الأولويات فى العمل الحكومى، وهو ما يستند إلى ما تحقق بالفعل طوال السنوات العشر الماضية من إنجازات على صعيد عدد من الملفات الحيوية والمهمة بالنسبة للمواطنين.



مصطفى مدبولى

تغيير عدد من التوجهات الاقتصادية والتوجه إلى زيادة إشراك القطاع الخاص فى مختلف المشروعات وتقديم كافة التيسيرات المطلوبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وإعادة هيكلة ملف الديون وخفض نسبة الدين من الناتج المحلى الإجمالى

تضع الحكومة الجديدة رضا المواطنين فى مقدمة أولوياتها، ولذلك سيكون المحرك الأساسى لها هو تغيير الأداء العام للمنظومة الحكومية بما ينعكس على جودة الخدمات التى تقدم للمواطنين

تعد هذه الحكومة هى حكومة الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسى وما تتضمنه هذه الولاية من إدراك لحجم التحديات التى تواجه الدولة والسعى الدؤوب لمواجهة مختلف هذه التحديات

ستستكمل الحكومة مسار الإصلاح السياسى الذى بدأه الرئيس السيسى منذ عدة سنوات، وسيكون ضمن أولويات الحكومة إنجاز وتنفيذ كل توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى