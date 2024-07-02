هشام طلعت مصطفى: مشروع "ساوث ميد" وجهة سياحية عالمية سيدر عوائد دولارية ضخمة

كتبت هند مختار

عقد، منذ قليل، مؤتمر صحفى عالمى، بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتم الإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، بـ الساحل الشمالى، وهو مشروع SouthMed.

وقال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن المشروع يضاهى أكبر المشروعات العالمية، موضحا أن على مساحة 23 مليون متر مربع باستثمارات تريليون جنيه.

ولفت إلى أن الاستثمار المحلى قادر على توريد مشروعات تضاهى المشروعات العالمية، وخلق بيئة تنافسية بين الاستثمار المحلى والأجنبى.

وأكد أن مشروع "ساوث ميد" ، وجهة سياحية عالمية يجذب عوائد دولارية ضخمة للدولة المصرية.

ويقع مشروع "ساوث ميد" على مساحة 23 مليون متر مربع، ليكون بمثابة وجهة "Destination" عالمية في جنوب البحر المتوسط ومنافساً لأجمل المدن السياحية الشاطئية في شمال المتوسط، بما يمثل إضافة كبيرة للسياحة المصرية.