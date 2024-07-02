اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يوليو 2024 01:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

هشام طلعت مصطفى: مشروع "ساوث ميد" وجهة سياحية عالمية سيدر عوائد دولارية ضخمة

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 01:17 م
هشام طلعت مصطفى: مشروع "ساوث ميد" وجهة سياحية عالمية سيدر عوائد دولارية ضخمة مؤتمر حول مشروع SouthMed
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد، منذ قليل، مؤتمر صحفى عالمى، بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتم الإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، بـ الساحل الشمالى، وهو مشروع SouthMed.

وقال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن المشروع يضاهى أكبر المشروعات العالمية، موضحا أن على مساحة 23 مليون متر مربع باستثمارات تريليون جنيه.

ولفت إلى أن الاستثمار المحلى قادر على توريد مشروعات تضاهى المشروعات العالمية، وخلق بيئة تنافسية بين الاستثمار المحلى والأجنبى.

وأكد أن مشروع "ساوث ميد" ، وجهة سياحية عالمية يجذب عوائد دولارية ضخمة للدولة المصرية.

ويقع مشروع "ساوث ميد" على مساحة 23 مليون متر مربع، ليكون بمثابة وجهة "Destination" عالمية في جنوب البحر المتوسط ومنافساً لأجمل المدن السياحية الشاطئية في شمال المتوسط، بما يمثل إضافة كبيرة للسياحة المصرية.

 







الساحل الشمالى

مؤتمر صحفى

مجلس الوزراء

الحكومة

SouthMED

ساوث ميد

هشام طلعت مصطفى

مجموعة طلعت مصطفى

مشروع south med

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء

رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي الساحل الشمالي

هيئة الاستثمار

مشروع جديد في الساحل الشمالي

قرى الساحل الشمالى

مشروع شراكة استثمارية

الدولة والقطاع الخاص

شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص

القطاع الخاص والدولة

استثمار بين الدولة والقطاع الخاص




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة