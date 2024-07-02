من هو محمد جبران المرشح المحتمل لحقبة وزارة العمل؟

كشف مصدر مطلع لإكسترا نيوز، عن ترشيح محمد جبران القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال، لمنصب وزير العمل، خلفا لحسن شحاتة، ضمن التغيير الوزارى.
ويستعرض " اليوم السابع "، أهم المعلومات الخاصة بالمرشح:
محمد عبد العزيز جبران عبد الحليم وشهرته(محمد جبران) ، حاصل على بكالوريس تجارة، وكان يشغل مدير عام مساعد الخدمات الإدارية بشركة الأمل للبترول، حيث تم تعيينه بشركة الأمل للبترول عام 1991، وتدرج في الوظائف الإدارية ، إلى مدير عام بالشئون الإدارية بشركة الأمل للبترول.
وتدرج المناصب النقابية بالنقابة العامة للعاملين بالبترول
- الانتخاب كأمين عام النقابة العامة للبترول عام 2013 لمده 4 سنوات.
- الانتخاب كرئيس للنقابة العامة للبترول في الدورة النقابية 2018 حتى 2022 .
- رئيسا للنقابة العامة بالتزكية في انتخابات الدورة النقابية الحالية 2022/2026 .
- رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من عام 2022حتى الآن.
ثالثا: أعمــال نقابيـــة
- رئيس مؤتمر العمل العربي (الدورة الثامنة والأربعون ).
- تنظيم الدورة الثالثة والأربعون للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية .
- رئيس الفريق العمالي لمؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية عام 2023 بجنيف - سويسرا.
- عضو لجنة تطبيق المعايير والاتفاقيات الدولية لمؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية عام 2023 بجنيف – سويسرا.
- رئيس الفريق العمالي لمؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية عام 2024 بجنيف - سويسرا.
- نائب رئيس الاتحاد العالمي للنقابات.
- رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب
- أمين عام مساعد الاتحادات المهنية للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب .
- عضو مجلس إدارة المجلس القومي للأجور .
- عضو مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الصحي .
- عضو مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ.
- نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال دورتين متتاليين (2018-2022)(2022-2026 )
- عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات .
- المشرف العام علي المؤسسة الثقافية العمالية ( الجامعة العمالية).
- عضو بمجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات البترولية.
- عضو مجلس إدارة المجلس الطبي الأعلي بالهيئة المصرية العامة للبترول .
- عضو مجلس إدارة صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية بالهيئة المصرية العامة للبترول .