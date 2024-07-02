اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يوليو 2024 03:43 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

من هو محمد جبران المرشح المحتمل لحقبة وزارة العمل؟

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 08:54 م
من هو محمد جبران المرشح المحتمل لحقبة وزارة العمل؟ محمد جبران
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف مصدر مطلع لإكسترا نيوز، عن ترشيح محمد جبران القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال، لمنصب وزير العمل، خلفا لحسن شحاتة، ضمن التغيير الوزارى.

ويستعرض " اليوم السابع "، أهم المعلومات الخاصة بالمرشح:

محمد عبد العزيز جبران عبد الحليم وشهرته(محمد جبران) ، حاصل على بكالوريس تجارة، وكان يشغل مدير عام مساعد الخدمات الإدارية بشركة الأمل للبترول، حيث تم تعيينه بشركة الأمل للبترول عام 1991، وتدرج في الوظائف الإدارية ، إلى مدير عام بالشئون الإدارية بشركة الأمل للبترول.

وتدرج المناصب النقابية بالنقابة العامة للعاملين بالبترول
- الانتخاب كأمين عام النقابة العامة للبترول عام 2013 لمده 4 سنوات.
- الانتخاب كرئيس للنقابة العامة للبترول في الدورة النقابية 2018 حتى 2022 .
- رئيسا للنقابة العامة بالتزكية في انتخابات الدورة النقابية الحالية 2022/2026 .
- رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من عام 2022حتى الآن.


ثالثا: أعمــال نقابيـــة
- رئيس مؤتمر العمل العربي (الدورة الثامنة والأربعون ).
- تنظيم الدورة الثالثة والأربعون للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية .
- رئيس الفريق العمالي لمؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية عام 2023 بجنيف - سويسرا.
- عضو لجنة تطبيق المعايير والاتفاقيات الدولية لمؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية عام 2023 بجنيف – سويسرا.
- رئيس الفريق العمالي لمؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية عام 2024 بجنيف - سويسرا.
- نائب رئيس الاتحاد العالمي للنقابات.
- رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب
- أمين عام مساعد الاتحادات المهنية للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب .
- عضو مجلس إدارة المجلس القومي للأجور .
- عضو مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الصحي .
- عضو مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ.
- نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال دورتين متتاليين (2018-2022)(2022-2026 )
- عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات .
- المشرف العام علي المؤسسة الثقافية العمالية ( الجامعة العمالية).
- عضو بمجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات البترولية.
- عضو مجلس إدارة المجلس الطبي الأعلي بالهيئة المصرية العامة للبترول .
- عضو مجلس إدارة صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية بالهيئة المصرية العامة للبترول .







التغيير الوزارى 2024

الحكومة الجديدة

أسماء الحكومة الجديدة

مصطفى مدبولى

موعد التغيير الوزراى

أسماء المرشحين لتولي الوزارات في التغيير

كواليس التغيير الوزاري المرتقب

أسماء التشكيل الوزاري الجديد

تغيير وزاري خلال ساعات

موعد التشكيل الوزاري الجديد

موعد حلف اليمين

أسماء التغيير الوزاري الجديد 2024

التغيير الوزاري الجديد اليوم

تغيير وزاري في مصر خلال ساعات

حركة المحافظين

من هم الوزراء الراحلون

الوزراء الجدد

المحافظين الجدد

حركة المحافظين 2024

حكومة مدبولي الجديدة

الحكومة

الحكومة المصرية

الحكومة المصرية الجديدة

الحكومة تستقيل

تشكيل الحكومة الجديدة في مصر

اسماء الوزراء الحاليين

اسماء وزراء مصر الحاليين

رئيس وزراء مصر الجديد

التعديل الوزارى الجديد في مصر

مراسم حلف اليمين للحكومة المصرية الجديدة

مراسم حلف اليمين

مقر رئاسة الجمهورية

حكومة مدبولي

حكومة جديدة

حلف اليمين للحكومة الجديدة

وزير العمل

محمد جبران

وزير العمل الجديد




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة