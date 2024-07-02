مندوب روسيا بالأمم المتحدة: الأزمة في أوكرانيا لا يمكن حلها بين عشية وضحاها

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قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الصراع في أوكرانيا لا يمكن تسويته بين عشية وضحاها، تعليقًا على وعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بحل الأزمة الأوكرانية خلال 24 ساعة إذا انتُخب رئيسًا للولايات المتحدة مرة أخرى.



وأكد نيبينزيا، في مؤتمر صحفي بعد تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي: "لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية في يوم واحد"، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية.



وقال ترامب مرارًا وتكرارًا إنه سيكون قادرًا على تسوية الصراع الأوكراني على الفور إذا تولى المنصب الرئاسي مرة أخرى، وخلال المناظرة الرئاسية التي جرت في 27 يونيو الماضي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعد ترامب بأنه إذا أعيد انتخابه، فسيتم إنهاء الصراع قبل تنصيبه الرسمي أو قبل 20 يناير 2025.