مصرع سيدة وإنقاذ زوجها إثر انهيار عقار قديم فى الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شهدت منطقة الجمرك في الإسكندرية، انهيار عقار قديم بشارع مسجد أبو هيف وشارع عبد اللطيف، مما أدى إلى مصرع سيدة وإنقاذ زوجها وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات حي الجمرك ، إخطارًا يفيد بانهيار عقار قديم مكون من طابقين بمنطقة الجمرك بالقرب من سوق الميدان، بعقار قديم بدائرة القسم

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية و التنفيذية لمحل البلاغ ، ترافقهم سيارات الحماية وسيارات الإسعاف للي محل البلاغ ، وتبين مصرع سيدة مسنة وانقاذ زوجها بعد إنهيار عقار قديم ايل للسقوط علي العقار محل سكنهم فجرا، تم وضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين حفاظًا على حياتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



