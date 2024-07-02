اليوم السابع
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مصرع سيدة وإنقاذ زوجها إثر انهيار عقار قديم فى الإسكندرية

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 09:28 ص
مصرع سيدة وإنقاذ زوجها إثر انهيار عقار قديم فى الإسكندرية إنهيار عقار في الإسكندرية
الإسكندرية - أحمد الزغبي

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شهدت منطقة الجمرك في الإسكندرية، انهيار عقار قديم بشارع مسجد أبو هيف وشارع عبد اللطيف، مما أدى إلى مصرع سيدة وإنقاذ زوجها وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات حي الجمرك ، إخطارًا يفيد بانهيار عقار قديم مكون من طابقين بمنطقة الجمرك بالقرب من سوق الميدان، بعقار قديم بدائرة القسم 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية و التنفيذية لمحل  البلاغ ، ترافقهم سيارات الحماية وسيارات الإسعاف للي محل البلاغ ، وتبين مصرع سيدة مسنة وانقاذ زوجها بعد إنهيار عقار قديم ايل للسقوط علي العقار محل سكنهم فجرا، تم وضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين حفاظًا على حياتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


 







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