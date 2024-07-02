الرئيسية أخبار عاجلة مصدر لليوم السابع: بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية وضم حقيبة الهجرة إليها الثلاثاء، 02 يوليو 2024 03:52 م السفير بدر عبد العاطى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء كشفت مصادر خاصة لـ"اليوم السابع" عن اختيار السفير بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، مع ضم حقيبة الهجرة إلى الوزارة. السفير بدر عبد العاطي وزارة الخارجية التعديل الوزاري التغيير الوزاري الحكومة الجديدة التغيير الوزارى 2024 أسماء الحكومة الجديدة مصطفى مدبولى موعد التغيير الوزراى أسماء المرشحين لتولي الوزارات في التغيير كواليس التغيير الوزاري المرتقب أسماء التشكيل الوزاري الجديد تغيير وزاري خلال ساعات موعد التشكيل الوزاري الجديد موعد حلف اليمين أسماء التغيير الوزاري الجديد 2024 التغيير الوزاري الجديد اليوم تغيير وزاري في مصر خلال ساعات حركة المحافظين من هم الوزراء الراحلون الوزراء الجدد المحافظين الجدد حركة المحافظين 2024 حكومة مدبولي الجديدة الحكومة الحكومة المصرية الحكومة المصرية الجديدة الحكومة تستقيل تشكيل الحكومة الجديدة في مصر اسماء الوزراء الحاليين اسماء وزراء مصر الحاليين رئيس وزراء مصر الجديد التعديل الوزارى الجديد في مصر مراسم حلف اليمين للحكومة المصرية الجديدة مراسم حلف اليمين مقر رئاسة الجمهورية حكومة مدبولي حكومة جديدة حلف اليمين للحكومة الجديدة اليوم السابع بلس اسماء الوزراء الجدد 2024 اسماء الوزراء الجدد ٢٠٢٤ اسماء الوزراء الجدد وزير الخارجية والهجرة وزير الخارجية الجديد مشاركة