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مصادر: كريم بدوى مرشحا لتولى حقيبة البترول والثروة المعدنية خلفا للملا

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 04:33 م
مصادر: كريم بدوى مرشحا لتولى حقيبة البترول والثروة المعدنية خلفا للملا كريم بدوى
كتبت- مروة الغول

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كشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، عن ترشيح المهندس كريم بدوى لتولى حقيبة وزارة البترول والثروة المعدنية خلفا للمهندس طارق الملا.

يذكر أن المهندس كريم بدوى يشغل منصب مدير فى شركة شلمبرجير العالمية.

كما شغل المهندس كريم بدوى خلال الفترة الماضية الرئيس الإقليمى لشركة شلمبرجير بمصر وشرق المتوسط .

وشاركت شركة شلمبرجير بمشروع تطوير قطاع البترول من خلال إقامة منصة رقمية بالتعاون مع وزارة البترول"بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج " لإتاحة كافة المعلومات عن فرص الاستثمار المتاحة فى قطاع البترول المصرى وكذا عرض المزايا الاستثمارية والتسهيلات التى تقدمها الدولة للمستثمرين فى القطاع.

كما ساهمت شلمبرجير فى رفع قدرات الكوادر البشرية العاملة بقطاع البترول من خلال توفير أحدث التكنولوجيات  والحلول الرقمية لقطاع البترول .







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