مشاهير أمام العدالة.. عصام صاصا بقضية القتل الخطأ وعباس أبو الحسن فى حادث زايد

كتب إيهاب المهندس

اخبارهم الفنية تهم جمهورهم، وايضا تواجدهم أمام جهات التحقيق، فالعديد من مشاهير الفن يتم التحقيق وعهم ومحاكمتهم في قضايا ضرب وقتل خطأ وتعاطي مواد مخدرة.

عصام صاصا

يحاكم مطرب المهرجانات عصام صاصا، أمام محكمة جنايات الجيزة، لاتهامه بالتسبب في وفاة سائق عقب دهسه على الطريق الدائري، وتعاطي المواد المخدرة.

بطل حضرة المتهم

يحاكم الفنان أحمد عبد القوي، أمام محكمة جنايات الجيزة، بعد معارضته على حكم حبسه غيابيا سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة إحراز جوهر الأفيون والامفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي.

عباس أبو الحسن

يحال خلال الأيام القادمة الفنان عباس أبو الحسن، إلى المحاكمة الجنائية، في اتهامه بالاصطدام أثناء قيادته سيارته بسيدتين في مدينة الشيخ زايد، وإصابتهما بإصابات خطيرة، ووفاة إحداهن بعد أيام من نقلها المستشفى.

الفنان محمد غنيم

صدر ضد الفنان محكم غنيم حكما بالسجن 3 سنوات، من محكمة جنايات القاهرة، فى اتهامه بتهديد طليقته بسبب خلافات بينهما، فى القضية رقم 15486 لسنة 2022، جنايات قسم مصر القديمة؛ المقيدة برقم 2307 لسنة 2022، كلى جنوب القاهرة.