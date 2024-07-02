مسئولو حملة بايدن يسعون لإعادة الزخم لحملته الانتخابية عقب مناظرته أمام ترامب

واشنطن (أ ش أ)

أكدت حملة الرئيس الأمريكى جو بايدن، الانتخابية سعيها إلى إعادة الزخم لحملته الانتخابية، فى محاولة للتأكيد على قدرته على إدارة شئون البلاد فى حال إعادة انتخابه لولاية ثانية.

وأوضح مسؤولو الحملة ـ حسب ما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنهم يدرسون إقامة سلسلة من المقابلات التلفزيونية وتجمعات انتخابية مصغرة للرئيس بايدن، مع الناخبين؛ وذلك بعد الجدل الذي أثاره ظهوره في المناظرة الرئاسية ضد منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وكانت حملة بايدن قد أكدت الأحد الماضى، رفضها للدعوات التي تطالبه بالتنحي عن السباق الرئاسي، مبينة أنه "في حال انسحاب بايدن، سيؤدي ذلك إلى أسابيع من الفوضى، وسنتحول إلى مرشحين أقل احتمالا للفوز منه، كونه الشخص الوحيد الذي هزم ترامب".