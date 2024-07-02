مديرية العمل بالإسكندرية: إجراء الاختبارات العملية لمتدربى مشروع مهنى 2030 الخميس

كتبت آية دعبس

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، نظمت زيارة ميدانية لأحد مراكز التدريب بالمحافظة، والحاصل على رخصة من مشروع مهني 2030 من الوزارة، لمتابعة التجهيزات للاختبار النظري للمتدربين على دورات الخدمات الصحية، وبلغ إجمالي المتدربين بدورات مركز التدريب 21 متدرب وتم عقد اختبار نظري لهم وأنه سيتم البدء في الاختبار العملي يوم الخميس المقبل.

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، فى تقريره للوزارة، أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل بالمحافظات، بالعمل على تطوير منظومة التدريب المهني، من خلال مشروع مهنى 2030، بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تستهدف الوزارة خلال الفترة المُقبلة، لتدريب مليون شاب وفتاة على مهن يحتاجها سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بربط عملية التدريب باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وأكد وكيل المديرية على أنه سيتم الاستمرار فى متابعة أعمال مراكز التدريب المهنى الخاصة المرخصة من قبل اللجنة المشكلة بالمديرية لهذا الغرض ، والتأكد من التزامها بالشروط والمناهج المعتمدة من قبل الوزارة ، وحرصها على تقديم الدعم اللازم للشباب من الجنسين فى كافة مجالات التدريب والتشغيل .

وكانت قد أطلقت وزارة العمل، مشروع مهنى 2030، مطلع العام الحالي برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع القطاع الخاص، وبدأ يؤتى ثماره، حيث جارى الاستعداد لتخريج أول دفعات المشروع والمؤهلين لسوق العمل، وذلك فى إطار جهود المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل للاطمئنان على سير العملية التدريبية داخل المراكز التي حصلت على تراخيصها من الوزارة ، وحضور الاختبارات النظرية والعملية التي يتم تنظيمها للمتدربين بعد انتهاء مدة التدريب المهنى المعتمدة .