محافظ الدقهلية يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بمجموع 249 درجة

الدقهلية شريف الديب

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025/2024 للحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع 249 درجة للثانوي العام منتظم، و200 درجة للثانوي العام خدمات، و140 درجة للثانوي الخاص، و140 للثانوي العام منازل بواقع 45 طالب وطالبة لكل فصل.

كما اعتمد محافظ الدقهلية، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني "الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي - مزدوج"، للعام الدراسي 2025/2024 حيث تم اعتماد التنسيق للقبول بأقسامه المختلفة كالتالي:



1- الثانوي الفندقي ( المنصورة - نبروه - السنبلاوين ) بواقع 240 درجه.

2- الثانوي الفندقي " خدمات " ( المنصورة - نبروه - السنبلاوين " بواقع 170 درجه.

3- الثانوي الصناعي بواقع 220 درجه.

4- الثانوي الصناعي نظام 3 سنوات خدمات بواقع 165 درجه .

5 - الثانوي الزراعي ( المنصورة - طلخا - بلقاس - ميت غمر ) بواقع 190 درجه.

6 - الثانوي الزراعي ( دكرنس - السنبلاوين الربع بتمي - هرماس رضوان - الرياض - المنزلة ) بواقع 175 درجه.

7 - الثانوي الزراعي 3 سنوات خدمات بواقع 140درجه.

8- الثانوي التجاري نظام 3 سنوات بواقع 175 درجه .

9- مدرسة صلاح سالم التجاريه ( مهنة الأمن السيبراني ) بواقع 210 درجه .

10- الثانوي التجاري نظام 3 سنوات خدمات بواقع 140 درجه .

11 - التعليم المزدوج وينقسم الي :

أ- صناعي ( فني صيانة الأجهزة الطبية 255 درجه - التبريد و التكييف 225 درجه - تركيبات كهرباء المنشآت 220 درجه - صيانة واصلاح السيارات 225 درجه - فني الكترونيات 200 درجه - فني تشكيل وتشغيل معادن 200 درجه - ملابس جاهزه + نسيج 165 درجه - مدرسة اند يجو ( داخل مصنع ) ملابس جاهزه صباغة المنسوجات 145 درجة .

ب - تجاري فندقي ( فندقي مزودج " طهي عام - خدمات طعام " 200 درجه - وجبات سريعة " امريكانا" 190 درجه - مساعد فني اداري فني تجاري حديثه 200 درجه ) .

ج - زراعي ( فني الصناعات الغذائية 165 درجه ) .

12 - المهني ( صناعي - زراعي رغبة أولي زراعي فقط ) يتم القبول حسب القرار 91 لسنة 2020 .

وقال "مختار": خالص التهاني القلبية لأبنائنا الطلاب ولاولياء أمورهم داعياً الله عز وجل أن يوفقهم ويسدد خطاهم في مستقبلهم .

وأشار "المحافظ" إلي أن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مضيفا أن الدولة تنفق المليارات للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا.

ومن جانبه، أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ان عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية بلغ 101 ألف و 548 طالبا وطالبة وعدد فصول الصف الاول الثانوي العام بالدقهلية عددها 1051 فصل والعدد المقترح للقبول بالصف الأول الثانوي هذا العام 46 ألف و977 طالبا والكثافة 45 طالب ودرجات القبول بالصف الأول الثانوي بمراحلة العام والخدمات والخاص والمنازل، جاءت مراعية لمصالح الطلاب وحرصا علي العملية التعليمية.