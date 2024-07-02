محافظ أسوان يغرس مجموعة من الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

شارك أشرف عطية، محافظ أسوان، غرس وزراعة مجموعة من أشجار الظل والمثمرة بعدد من المناطق التى تشهد إقبال من المواطنين لإنتظار وسائل النقل المختلفة بطريق السادات لمواجهة إرتفاع درجات الحرارة والمتغيرات المناخية والإحتباس الحرارى.

يأتى ذلك فى ظل الجهود المكثفة التى تبذلها الجهات المعنية بالمحافظة لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار تواكباً مع المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وهو الذى يشهد إهتمام حكومي من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، ومتابعة مستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، نجاح المحافظة فى زراعة 78 ألف شجرة ، فيما جارى حالياً زراعة 10 ألاف شجرة بمدينة أسوان ، ويتم دعم الوحدات المحلية بباقى المراكز والمدن بالأشجار المتنوعة بهدف التوسع في زيادة المسطحات الخضراء ومساحات الظل لتكتسى الطرق والشوارع والميادين والأحياء والمناطق السكنية والمؤسسات المتعددة باللون الأخضر.

وكلف "عطية"، مدير الحدائق المهندس محمد حسن بأهمية المتابعة والتوجيه لإتباع الطرق السليمة للزراعة والرى ، والعمل على رعايتها لضمان الوصول للعائد الإقتصادى والبيئى المرجو منها ، فضلاً عن خلق بيئة صحية نظيفة وآمنة للمواطنين ، وهو الذى يتطلب فى نفس الوقت زيادة التوعية لدى الأسر بتعريف أبنائهم بأهمية الحفاظ على الأشجار المنزرعة ، وعدم الإضرار بها لتحقيق الإستدامة لها.

ووجه المحافظ، إلى التنسيق بين إدارة الحدائق ومديريتى التربية والتعليم والشباب والرياضة للإشتراك فى أعمال التشجير خلال فعاليات الأنشطة الصيفية لزراعة أكبر قدر ممكن من أشجار الظل بمختلف المناطق ، مع توزيع كابات وتيشرتات ومشروبات من إعتمادات هذه الأنشطة لتحفيزهم على تنفيذ ذلك على الوجه الأكمل .