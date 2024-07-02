ما الفرق بين حكومة الدكتور مدبولى الحالية والسابقة؟ إنفوجراف

أجاب عدد من خبراء السياسة حول سؤال ماهو الفرق بين حكومة الدكتور مدبولى الحالية والسابقة؟.

حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الأولى كانت تعمل على معاجلة الاختلالات التي طالت الدولة على كل المستويات كحصيلة لـ30 عاما من تردى الخدمات العامة بالإضافة إلى نحو 4 سنوات من عدم الاستقرار السياسى والأمنى والاجتماعى.



حكومة مدبولى

تمثلت السياسات العامة للحكومة الأولى الارتقاء بمستوى البنية التحتية للدولة المصرية لمعالجة أوجه القصور التنموية بكل المحافظات، وخاصة الصعيد وسيناء والساحل الغربى التي عانت من الإهمال والتهميش التنموى طوال عقود.

استلزم تنفيذ تلك المهام القيام ببرنامج إصلاح اقتصادى شامل يجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة التحديات مع وجود أوجه قصور عميقة وهيكلية في الاقتصاد المصرى فكان أمرا مستحيلا.

حكومة الدكتور مدبولى الجديدة تأتى بعد تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد الارتقاء بالبنية التحتية للدولة المصرية على كافة المستويات لاسيما البنية التحتية والخدمية والمعيشية والمشروعات القومية الزراعية والصناعية بما يخفف الضغوط على الموازنة العامة للدولة والاحتياجات الدولارية الملحة عليها.