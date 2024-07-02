اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يوليو 2024 06:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ماليزيا ترحب بالتعاون مع إندونيسيا في مهمة دولية لحفظ السلام وتوسيعها

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 05:23 م
ماليزيا ترحب بالتعاون مع إندونيسيا في مهمة دولية لحفظ السلام وتوسيعها الشرطة الماليزية
أ ش أ

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رحب رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بفكرة التعاون في مهمة دولية لحفظ السلام بين بلاده وإندونيسيا، وإمكانية توسيع نطاق التعاون على مستوى منطقة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".


وذكرت وكالة الأنباء الماليزية (برناما) أن ذلك جاء خلال اتصال، اليوم الثلاثاء، هاتفي بين رئيس الوزراء الماليزي والرئيس المنتخب وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو، حيث استعرض الجانبان وجهات النظر حول القضايا الراهنة، لاسيما دورالرئيس المنتخب وزير الدفاع الإندونيسي في تمثيل بلاده على الصعيد الدولي، وعن رؤيته للتعاون من أجل تحقيق السلام الإقليمي والدولي.


وأعرب رئيس الوزراء الماليزي عن أمله في أن تسير الانتخابات الإندونيسية، التي ستنتهي في 27 نوفمبر القادم، بسلاسة.







ماليزيا

إندونيسيا

حفظ السلام

آسيان




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