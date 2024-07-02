لجنة خبراء أممية تطالب بإطلاق سراح رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان

نيويورك (أ ش أ)

طالبت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة بإطلاق سراح رئيس الوزراء الباكستانى السابق عمران خان، معتبرة أن احتجازه يعد مخالفا للقانون الدولى.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة أعربت عن قلقها بشأن القضايا القانونية المتعددة التي رفعت ضد خان منذ الإطاحة به من السلطة عام 2022.

وكانت محكمة عليا في باكستان قد برأت رئيس الوزراء السابق عمران خان خلال شهر يونيو الماضي من الاتهامات الموجهة إليه بشأن تسريب أسرار الدولة، إلا أن خان سيظل في السجن بانتظار المحاكمة في قضية أخرى.