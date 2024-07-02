اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يوليو 2024 06:30 ص
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كيف تدعم اتفاقيات الاستثمار مع أوروبا الاقتصاد؟ ببرنامج بنكنوت مع أحمد يعقوب

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 06:00 ص
كيف تدعم اتفاقيات الاستثمار مع أوروبا الاقتصاد؟ ببرنامج بنكنوت مع أحمد يعقوب الإعلامي أحمد يعقوب
كتبت: ريهام الباشا

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يناقش برنامج بنكنوت، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اتفاقيات الاستثمار مع أوروبا وكيف تدعم الاقتصاد، وذلك من خلال استضافة خبراء ومتخصصين.

ويُذاع برنامج بنكنوت على إذاعة "نغم إف إم"، من الساعة 12 ظهرًا وحتى الواحدة ظهرًا، وذلك للموسم الـ4 على التوالى، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع" والإذاعية ميرا العامرى، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان.







اتفاقيات الاستثمار

دعم الاقتصاد

بنكنوت

نغم اف ام




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