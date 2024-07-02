قطار الثانوية العامة يصل محطة اللغة الإنجليزية بسوهاج.. فيديو

سوهاج محمود مقبول

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة سوهاج حول امتحانات الثانوية العامة بعنوان" يارب نجحهم.. قطار الثانوية العامة يصل محطة الإنجليزية"، حيث شهدت اللجان توافد الطلاب على اللجان مبكرا وتبادلوا الإجابة لبعض الأسئلة المتوقعة.

ووصل قطار الثانوية العامة إلى محطة اللغة الأجنبية الأولى، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يؤدى اليوم الثلاثاء 745 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى وتشمل" الإنجليزية والفرنسية والألمانية".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان يتضمن 37 سؤالا منها 34 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها في كراسة البابل شيت و3 أسئلة مقالية يتم الإجابة عنها في ورقة الأسئلة المقالية، مضيفة أن المادة من 50 درجة، بينما درجة النجاح هي 25 درجة، مضيفة أن الأسئلة ستكون وفق المواصفة الفنية وتراعى المستويات المعرفية للطلاب ومتدرجة من حيث الصعوبة كما أن هناك أسئلة مخصصة للطالب التميز.

جدير بالذكر أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بسوهاج لهذا العام والتي أنطلقت يوم الأثنين 10 يونيه، 74 لجنة بالإضافة إلى 12 لجان احتياطية، سيؤدي فيها 27733 طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، كما تم تسكين طلاب المدارس الخاصة في هذه اللجان الحكومية وفقًا للقواعد والتعليمات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.