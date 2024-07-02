غلق المحلات.. أنشطة مستثناه من القرار أبرزها السوبر ماركت والصيدليات

كتبت - مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة أن المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، والتى تم العمل بها اعتبارا من مساء أمس الإثنين وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، استثنت عددًا من الأنشطة.

وأشارت المحافظة إلى أنه يستثنى من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية، محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.

وأكدت تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمرور الدورى لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.

وأوضحت المحافظة التوقيتات الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية، على النحو التالى:

أولًا: تكون مواعيد فتح المحال التجارية الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

ثانيًا: تكون مواعيد فتح المولات التجارية اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.

ثالثًا: تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.

رابعًا: تكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية كما هو معمول به حاليًا في التوقيتات الصيفية اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين وذلك حفاظاً على توفير الخدمات الهامة لهم.