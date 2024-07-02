اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يوليو 2024 11:16 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

غرق شاب بشاطئ البيطاش غرب الإسكندرية

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 10:18 ص
غرق شاب بشاطئ البيطاش غرب الإسكندرية غرق شاب - أرشيفية
الإسكندرية - أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت منطقة البيطاش غرب محافظة الإسكندرية، مصرع شاب غرقًا أثناء نزول البحر بشاطئ الفيروز بحي العجمي غربي الإسكندرية، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري مدعومة بغطاسين متطوعين البحث عن الجثمان.

البداية كانت عندما الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت ، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد غرق شاب أثناء نزول البحر بشاطئ الفيروز بمنطقة البيطاش بحي العجمي غربي المحافظة وفقدان الجثمان.

وعلي الفور انتقل ضباط قسم الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص غرق شاب يدعى "محمود السيد ذكي"، 30 سنة، مقيم محافظة المنوفية، أثناء قضاء إجازة المصيف في الاسكندرية ،

وأوضح إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، أنه جرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب المفقود، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

 







أخبار الإسكندرية

غرق شاب

شاطئ البيطاش

الإنقاذ النهري

العجمي

اخبار اليوم




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة