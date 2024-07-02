طلاب جامعة الأسكندرية ينظمون رحلات توعوية وتثقيفية للكليات المختلفة

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت جامعة الإسكندرية سلسلة من الزيارات الطلابية لمجموعة من المؤسسات العسكرية خلال شهر يونيو، بهدف تعزيز الفهم والتعريف بتاريخ مصر العسكري ودوره في تشكيل مستقبل البلاد. تضمنت الجولة زيارة المجمع الطبي العسكري بالمعادي، والمتحف الحربى بالقاهرة، وقاعدة جناكليس الجوية تعرف الطلاب خلال الزيارة على دور المجمع الطبي العسكري بالمعادى فى تقديم الرعاية الصحية للعسكريين وأسرهم بالإضافة للخدمات الطبية التى يقدمها للمدنيين، وقدم المجمع للطلاب لمحة عن المرافق والخدمات الطبية المتاحة للقوات المسلحة، وقاموا بزيارة عدد من مصابي العمليات العسكرية، وشاهد الطلاب مجموعة كبيرة من القطع الأثرية والوثائق والتذكارات العسكرية بالمتحف الحربى والتى تسلط الضوء على التاريخ العسكري الثرى لمصر ومساهماتها في جهود حفظ السلام الإقليمية والعالمية.

كما تعرف الطلاب على دور قاعدة جيناكليس الجوية بالإسكندرية، والعمليات اليومية للقوات الجوية المصرية، وقام الطلاب بجولة شاملة داخل القاعدة، بما في ذلك طائراتها وأنظمة الرادار ومراكز القيادة. وقد أتاحت هذه الزيارات الفرصة للطلاب للتواصل مع أفراد الجيش، والتعرف على التراث العسكري للبلاد، والحياة اليومية للجنود، ولاقت الزيارات ترحيباً وتقديراً من الطلبة الذين أشادوا بجهود الجامعة في تعزيز حب الوطن والاعتزاز به.

ورود فى شوارع الإسكندرية

قامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة مشاركة المواطنين الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو ، حيث قاموا ممثلي الهيئة بإهداء الزهور على المارة ومستقلى السيارات بالعديد من الشوارع المحيطة لمقر الهيئة ،.

كما زار مسؤولو العلاقات العامة بالهيئة ديوان قسم شرطة العطارين وقدموا خالص التهاني المقدم شريف عبد النبي مأمور القسم ورجال المباحث بمشاركة طلبة كلية السياحة وإدارة الفنادق بجامعة فاروس بالإسكندرية مقدمين لهم الورود ، متمنين لهم أطيب الأمنيات بالخير دمتم صمام أمان مصر، ورمز الأمن والاستقرار.

حكايات الاهالى فى ذكرى الثورة

وهناك تفاصيل لايمكن نسيانها ليس فقط يوم 30 يونيو بينما يوم3 يوليو والخطاب الشهير الذى انتظره الجميع ، ويقول مصطفى عيد، صاحب محل بمنطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية انه يوك3 يوليو كان اهم الايام عندما تم الاعلان عن خطاب وزير الدفاع فى الساعة الرابعة مساءً ثم تم تأجيله الساعة السابعة مساءً وفور الإعلان عن عزل محمد مرسى كان هناك حالة من الفوضى فى منطقة سيدى بشر واطلاق الرصاص على المواطنين العزّل وكان هناك اصابات ووفيات عديدة.