ضبط 97 مخالفة متنوعة فى المخابز والأسواق بتموين الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن ضبط 97 مخالفة متنوعة في المخابز والأسواق في نطاق المحافظة، حيث تم المرور على 250 مخبزا، وذلك للتأكد من الإلتزام بالقرارات، والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تم تكليف حملات من الرقابة التموينية، البيوع التجارية، والرقابة التجارية، والإدارات التابعة للمديرية ناحية: (دكرنس، الجمالية، المنزلة، طلخا، جمصة)، وبناءً على التقرير المعروض تم تحرير 62 مخالفة في الرقابة على المخابز، و 35 في الرقابة على الأسواق، وبيانها كالآتي:

في المخابز: محضر انتهاء من الإنتاج، 17 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و 38 محضر نقص وزن ما بين (8 - 19) جم، 2 محضر عدم وجود سجل تفتيش، و 2 محضر تصرف في دقيق بقيمة 28 شيكارة، ومحضر عدم وجود قائمة بيانات، ومحضر عدم اعطاء بون صرف.

في الأسواق: 11 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و 2 محضر عدم وجود شهادة صحية، و 3 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر)، ومحضر سلع بدون فواتير، و 4 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (خبز سياحي)، 3 محاضر تصرف في سلع تموينية بقيمة 5554 جنيه (تاجر تمويني - 183 كجم سكر تمويني)، و 7 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية (تاجر تمويني)، ومحضر تجميع سلع مدعمة (مواد بترولية)، ومحضر سجل 21 بترول، ومحضر بيع اسطوانة غاز بدون تصريح.

كما تم ضبط 3000 قطعة لمبة ليد، و 500 علبة لتر سولار، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار خطة المرور اليومي، وضبط الأسواق، والرقابة على الأسعار في السلع الاستراتيجية؛ تنفيذا للقرار رقم 5000 لسنة 2023 والقرار رقم 200 لسنة 2023، بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف السيد دايرة، وكيل التموين بالدقهلية، وعلي حسن، وكيل المديرية، ومتابعة محمد زغلول، مدير عام الرقابة، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شئون التجارة.



