اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يوليو 2024 12:49 م
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ضبط 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 12:11 م
ضبط 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة جريمة سرقة الكهرباء- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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وجهت أجهزة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وشنت شرطة المواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1615) قضية متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (4775) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.







سرقة تيار كهربائي

جريمة سرقة الكهرباء

سرقة الكهرباء

قطاع الأمن الإقتصادى




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