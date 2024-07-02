اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يوليو 2024 09:24 م
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ضبط تجار عملة غسلوا 150 مليون جنيه فى الأراضى

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 08:05 م
ضبط تجار عملة غسلوا 150 مليون جنيه فى الأراضى حمله امنيه - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص، مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى – تأسيس الشركات وإستئجار المحلات التجارية - شراء السيارات).

 

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (150 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.







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