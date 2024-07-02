شريف فاروق المرشح لمنصب وزير التموين.. السيرة الذاتية

كشفت مصادر مطلعة عن ترشيح اسم الدكتور شريف فاروق، لتولى منصب وزير التموين والتجارة الداخلية فى الحكومة الجديدة.

تولى الدكتور شريف فاروق المرشح لمنصب وزير التموين والتجارة الداخلية في الحكومة الجديدة رئاسة الهيئة القومية للبريد لعدة سنوات ،حيث نجح في تطوير منظومة مكاتب البريد وإحداث طفرة كبيرة فى الخدمات التى تقدمها حاليا الهيئة للمواطنين .

وكان الدكتور شريف فاروق قد شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والعضو المنتدب للبنك منذ فبراير عام 2017 حتى توليه منصب رئيس الهيئة القومية للبريد .

يمتلك شريف فاروق خبرة كبيرة في الإدارة وسياسات التطوير ،حيث نجح في تطوير هيئة البريد وأيضا خلال توليه نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعى استطاع تطوير البنك، وقبل شغله لهذا المنصب كان يشغل منصب المدير العام الأول للبنك المصري الخليجي ومن قبل عمل في عدة بنوك مشتركة وساهم في إعادة هيكلة بعض البنوك منها البنك الوطني للتنمية ليصبح أبوظبي الإسلامي عندما شغل منصب المدير العام وكذلك عمله في إعادة هيكلة المصري التجاري

ويمتلك الدكتور شريف فاروق ما يزيد على 29 عامًا من الخبرة في العمل العام والإدارة،بالإضافة إلى تطوير العمل وتأهيل المديرين والمتخصصين بالاضافه إلى تنمية الأعمال وإدارتها وتدريب العمالة وحاليا المرشح لمنصب وزير التموين والتجارة الداخلية في الحكومة الجديدة.