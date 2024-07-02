شاهد إلى أين وصلت عملية إنشاء عمارات الإسكان المتميز بمدينة رأس غارب.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تجرى مديرية إسكان البحر الأحمر بالتنسيق مع صندوق الاسكان الاجتماعى، عملية إنشاء مشروع عمارات اسكان متميز، حيث يتابع مجلس مدينة رأس غارب تنفيذ مشروع بناء عمارات الإسكان المتميز بشارع الميناء.

وحصل اليوم السابع، على آخر صور لعملية انشاء مشروع عمارات الإسكان المتميز والتي توصلت نسب تنفيذ المشروع إلى إنشاء الأعمدة الخرسانية فى الطابق الأول بها والثاني فى بعض العمارات.

ويبلغ عدد عمارات الإسكان 14 عمارة إسكان متميز بشارع الميناء بطاقة 224 وحدة سكنية تتراوح المساحات مابين 135 م2 و140 م2 بواسطة مديرية الإسكان لصالح المحافظة.

ومن المقرر أن تتم مدة تنفيذ المشروع 18 شهرا، وتم بدء الانشاء فى فبراير 2024، ومن المقرر تسليمها فى المدة المقررة لها.



الإسكان المتميز بغارب



انشاء عمارات الاسكانىالمتمبز بغارب