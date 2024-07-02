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سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 2-7-2024 فى البنوك

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 10:41 ص
سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 2-7-2024 فى البنوك الدينار الكويتى- أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 2-7-2024، بالبنوك المصرية،  مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 156.5 جنيه للشراء و 157.6 جنيه للبيع.

يقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

156.5 جنيه للشراء

157.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

156.6 جنيها للشراء

157.6  للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

151.8 جنيه للشراء.

157.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

152.02 جنيه للشراء.
157.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

153.07 جنيه للشراء
157.6 جنيه للبيع

 







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اسعار الدينار الكويتي

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