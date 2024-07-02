روسيا: توريدات إسرائيل أنظمة باتريوت لأوكرانيا لها عواقب ومصيرها "التدمير"

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حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من "عواقب سياسية" حال توريد إسرائيل أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي لأوكرانيا.

وقال نيبينزيا، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي الشهر الجاري، حسبما نقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية: "أعتقد أن القرار الذي قد يُتخذ بهذا الشأن، قد تكون له عواقب سياسية معينة"، مضيفًا أن "الأسلحة التي تُرسل إلى أوكرانيا ستُدمر، بغض النظر عن الجهة التي تقدمها لكييف".

كانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية قد ذكرت أن مسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل وأوكرانيا يجرون مناقشات حول تسليم ما يصل إلى 8 أنظمة للدفاع الجوي من نوع "باتريوت" -تمتلكها إسرائيل- لأوكرانيا.