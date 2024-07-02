رئيس وزراء العراق يجدد موقف بلاده الثابت والمبدئى فى دعم القضية الفلسطينية

بغداد (أ ش أ)

جدد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم الثلاثاء، موقف بلاده الثابت والمبدئى فى دعم القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة لنيل استقلاله وحريته وتأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

جاء ذلك خلال لقاء السوداني، فى بغداد، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ومنع استمرار الإبادة الجماعية لمئات الآلاف من الأبرياء.

وأكد السوداني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - تواصل جهود العراق من أجل تخفيف معاناة المدنيين المحاصرين، مطالبا المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره القانوني والأخلاقي لوقف العدوان الإسرائيلي.

