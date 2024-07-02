رئيس "الإسماعيلية الأزهرية" يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية بالقنطرة غرب

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بلجان إدارة القنطرة غرب، حيث تفقد سير الامتحانات بلجنة فتيات القنطرة غرب، التي تضم(فتيات الشامي، فتيات القنطرة غرب، فتيات أبو خليفة) في تواجد موفد قطاع المعاهد، والدكتورة راندا، مديرة إدارة التوجيه الفني، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات، واستقرار وهدوء اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر؛ ثم تفقد فضيلته لجنة بنين القنطرة غرب التي تضم (بنين القنطرة غرب، بنين الشهيد خيري)، في تواجد متابع قطاع المعاهد الأزهرية، وعلي الزر، مدير إدارة رعايةالطلاب، وشدد فضيلته على الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وأدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية دون أية شكاوى تخص الامتحانات.



وأكد الشيخ ممدوح عبدالجواد على سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، على ضرورة تحقيق الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجان، وتأمين اللجان من رجال الشرطة، و توفير كافة الأجواء الهادئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، وتأكد الشيخ ممدوح عبدالجواد من جاهزية معامل الكمبيوتر لتوثيق الامتحانات الشفهيّة.



وكان الشيخ ممدوح عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، قد شدد على رؤساء اللجان بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بضرورة الالتزام بضوابط الدخول للامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجنة سواء للطلاب أو الملاحظين.

وكانت قد أنهت الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث عقد الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اجتماعا مع رؤساء ومساعدين لجان الشهادة الثانوية، بقاعة التدريب بالملحق الإداري التابع لديوان عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية.



وخلال الاجتماع، أكد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، على ضرورة الالتزام بمواعيد الحضور لجميع السادة العاملين داخل اللجنة، والتوقيع بالكشوف، وعدم خروج أي عضو خارج اللجنة أثناء إجراء الامتحانات، وعدم التحدث مع الطلاب أثناء الامتحان.

وذلك لتوفير الهدوء داخل اللجان والطرقات المؤدية للجنة، وعدم استلام ورقة الإجابة من الطالب إلا بعد مرور نصف الوقت المقرر للمادة، كما تم شرح التعليمات الخاصة بتوثيق الامتحان الشفوي بعد شرح المنظومة بالكامل.

