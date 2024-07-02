رئيس "إسكان النواب": حركة المحافظين تضخ دماء جديدة تواكب المرحلة

كتبت نورا فخرى

أكد النائب الدكتور عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، أهمية حركة المحافظين المرتقبة من شأنها ضخ دماء جديدة تتواكب مع متطلبات المرحلة من بناء الجمهورية الجديدة بقيادات حاسمة قادرة علي تنفيذ متطلبات المواطن مما يجدد الأمل لديه في تحقيق طموحاته.

وشدد "الفيومي" في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" علي ضرورة أن يمتلك المحافظون القدرة علي الحسم وإصدار القرارات المدروسة، لاسيما وأن أسوأ ما يفعله المحافظ أن يصدر قرار ويتراجع فيه، مشيرا إلي أهمية أن يكون علي صله مباشرة مع المواطنين في الشارع، للوقوف علي احتياجاتهم ومطالبهم، وأن يكون ذو مصداقية، لأن "الناس لا تنسي" علي حد تعبيره.

ولفت "الفيومي" إلي أهمية أن تبني المحافظين الجدد أفكار خارج الصندوق، لتدبير الموارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية في المحافظة، وعدم الاعتماد كليا علي موازنة الدولة المخصصة له سنوياً، وهو الفكر الذي يجب أن يتبناه كافة المسؤولين.

وأشار رئيس لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية، إلي أنه ليس بالضرورة أن يكون التغيير شاملا، ولكن حسب أداء كل محافظ في محافظته وفقا لتقيم شامل دقيق عادل وموضوعي يخضعون له، حتي لا يستوي من يعمل مع من لم يعمل.



ومن المتوقع أن تشهد مصر خلال الأيام القادمة، حركة محافظين جديدة لاسيما مع انطلاق الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فوزه فى انتخابات 2024 التي شهدت أعلى نسبة مُشاركة وتصويت فى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية فى مصر، وأداءه اليمين الدستورية أمام جلسة خاصة لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.