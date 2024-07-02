خبير طاقة: توفير الطاقة بصورة متنوعة لابد أن يأتى على رأس أولويات الحكومة الجديدة

كتبت -مروة الغول

قال الدكتور عطية عطية عميد هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية، إنه لابد أن يأتى على رأس الأولويات للحكومة الجديدة توفير الطاقة بصورة متنوعة للمصادر وكذلك التنوع للمصريين، موضحا أنه لابد أن يكون هناك استراتيجية قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد لمعالجة أى قصور قد يحدث حيث إن الطاقة هى أساس التنمية.

وأضاف الدكتور عطية عطية، أنه فيما يتعلق بقطاع البترول فلابد من العمل على خطط للتنمية والبحث والاستكشاف من أجل زيادة معدلات الإنتاج وكذلك إعادة تنمية جميع الآبار المغلقة والاهتمام بالمسح الجيولوجى رباعى الأبعاد وتنوع مصادر الطاقة المتجددة والحيوية.



وأشار عميد هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية، إلى أن الحكومة لابد أن تعمل من خلال منظومة متكاملة لكافة القطاعات قائلا "العمل من خلال كل يرى الآخر"، من خلال خطة تنفيذية منبثقة من خطة استراتيجية ويتم المحاسبة على التنفيذ من عدمه والعرض على المواطنين.