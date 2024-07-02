حياة كريمة غيرت الحياة فى المنيا.. تنفيذ 524 مدرسة بتكلفة 3 مليارات جنيه

المنيا - حسن عبد الغفار

نجحت مبادرة حياة كريمة فى تغيير وجه الحياة بمحافظة المنيا، وذلك بمختلف القطاعات، وكان من ابرز تلك القطاعات قطاع التعليم والتعليم العالى، حيث تم تنفيذ عشرات المشروعات بتكلفة تقدر بحوالى 5مليار جنية، تم من خلالها انشاء مدارس واحلال وتجديد الاخر، وكذلك انشاء مستشفيات لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وقد شملت مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا، 192 قرية و757 تابعا لها بتكلفة تجاوزت 40 مليار جنيه، فى مختلف القطاعات وذلك فى 5مراكز بالمحافظة ديرمواس وملوى وابوقرقاص ومغاغة والعدوة، شملت مختلف المشروعات، كذلك تم اضافة مركزى بنى مزار وسمالوط للمرحلة الثانية، بواقع 102قرية.

وقد شهد قطاع التعليم تطورا كبيرا وذلك بتكلفة بلغت 3 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 524 مدرسة (إنشاء وإحلال وتجديد)، حيث أصبح عدد المدارس حالياً 1997 مدرسة مقارنةً بما كان عليه الوضع في عام 2014 حيث كان عدد المدارس 1696 مدرسة.

بينما شهد قطاع التعليم العالي والذى بلغت تكلفة المشروعات فيه 2 مليار جنيه تم تنفيذ 17 مشروعا، ومن أبرزها: إنشاء مستشفيات الكلى والكبد ومبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى المنيا الجامعي، إنشاء كلية الحقوق، ومبنى كلية دار العلوم، وقد أصبح عدد الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة حالياً 36 كلية مقارنةً بما كان عليه الوضع في عام 2014 حيث كان عدد الكليات 21 كلية.

وقد انعكس ذلك على القطاع الصح ى الذى بلغت تكلفته 2 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ عدد 101 مشروعا، منها مستشفيات نموذجية ومستشفيات مركزية ومراكز طبية ومستشفيات نوعية ووحدات صحية، ومن أبرز تلك المشروعات:

إنشاء مستشفيات سمالوط، ملوي، دير مواس، وتطوير مستشفيات الحميات والصدر بمراكز المحافظة، وجاري إحلال وتجديد مستشفيات العدوة وبني مزار ومطاي.

وتنفيذ كافة المبادرات الرئاسية بقطاع الصحة لرفع الوعي الصحي لدي المواطنين.