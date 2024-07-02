اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يوليو 2024 11:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حبس شخص 6 سنوات في 3 دعاوى لاتهامه باختلاس 740 ألف جنيه من مواطن

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 10:52 م
حبس شخص 6 سنوات في 3 دعاوى لاتهامه باختلاس 740 ألف جنيه من مواطن اختلاس أموال- أرشيفية
كتب سليم على

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عاقبت محكمة جنح السلام أول، شخص في ثلاث دعاوى مختلقة بالحبس 6 سنوات و6 أشهر، لاتهامه باختلاس مبلغ مالى من شخص بقيمة 740 ألف جنيه.

صدر الأحكام برئاسة المستشار شريف رشدي، وبحضور باسل خليل وكيل النيابة، وأمانة سر أحمد أبو سليمة.

وكشف أمر الإحالة في الدعاوى 16847، 16848، 16849 لسنة 2020 جنح السلام أول، أن المتهم "م ..م. ع" بدد مبالغ نقدية بقيمة 740 ألف جنيها، والمملوكة للمجنى عليه "ع. م "، والمسلم إليه على سبيل الأمانة لتوصيل جزء من المبلغ إلى السيدة " ع ، م " و الجزء الأخر إلى  "ع ، ح" ، فاختلسه لنفسه إضرار بمالكه.







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